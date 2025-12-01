Más Información

Hijo del "Chapo" confiesa que secuestró al "Mayo"; se declara culpable de narco

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Dua Lipa y todas las canciones sorpresa de artistas latinos que interpretó en su “Radical Optimism Tour”

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

Diputado Arturo Ávila denuncia a PAN ante INE; acusa de simular propaganda con Edson Andrade

Dulce Navidad; diputados y senadores se dan fin de año de 208 mdp

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

“Mi trabajo definirá mi futuro político”; entrevista a María Teresa Ealy

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Capturan en Aguascalientes a "El 30"; es considerado objetivo peligroso y presunto líder regional del Cártel de Sinaloa

Washington. La Casa Blanca no negó este lunes que Estados Unidos ejecutó un segundo ataque a supervivientes de un primer bombardeo contra una presunta en septiembre en el Caribe, pero insistió en su legalidad y exoneró de cualquier responsabilidad al secretario de Guerra, , en un momento en el que el Congreso se dispone a investigar un posible crimen de guerra.

La portavoz de la Casa Blanca, , consideró “verdadera” la afirmación de que Hegseth no dio directamente la orden al ser preguntada hoy por un periodista en rueda de prensa y leyó un comunicado en el que la Administración defiende que el controvertido ataque, reportado por el diario The Washington Post, “tuvo lugar en y estuvo en conformidad con el derecho en conflictos armados”.

“El presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos designados por el presidente están sujetos a ataques letales de conformidad con las leyes de la guerra. Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante (Frank) Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos”, leyó Leavitt.

“El almirante Bradley actuó con eficacia, dentro del marco de su autoridad y de la ley que regulaba la operación, para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza para los de América”, añadió.

Frank Bradley es un almirante de la Armada estadounidense que en las fechas del era comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto.

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en el del 2 de septiembre, en el que murieron las 11 personas que iban a bordo de una presunta narcolancha, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.

Leavitt, que consideró falsas las informaciones del diario, se limitó a leer de nuevo el mencionado comunicado al ser preguntada sobre qué ley autoriza a no dejar supervivientes.

La portavoz subrayó que la razón por la que elestá atacando estos barcos en el Caribe y el Pacífico se debe a que “esta Administración ha designado a estos narcoterroristas como extranjeras”.

“El presidente ha dejado muy claro que si los narcoterroristas están traficando hacia Estados Unidos, tiene la autoridad para eliminarlos, y eso es lo que está haciendo esta administración”, concluyó.

Varios comités de peso del Congreso están desde este lunes intensificando la supervisión, enviando solicitudes de información y preparando revisiones para los próximos días en relación con el mencionado ataque.

