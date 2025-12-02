“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

El gobierno de Estados Unidos celebró este martes la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en un tribunal de Chicago, pero advirtió que “nos faltan dos” Chapitos, en alusión a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

En declaraciones difundidas por el Departamento de Justicia, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que la declaración de culpabilidad de Joaquín “supone una gran victoria contra el Cártel de Sinaloa y subraya la histórica y agresiva campaña de la administración Trump para desmantelar las organizaciones terroristas que tienen como objetivo al pueblo estadounidense”.

Acusó al Cártel de Sinaloa, al que pertenecen "Los Chapitos", de ser una “organización terrorista que lleva décadas destruyendo familias estadounidenses mediante una violencia brutal y un tráfico de drogas mortal”.

El jefe de la Agencia Antidrogas (DEA), Terrance Cole, señaló que “la DEA mantiene su compromiso de desmantelar el mando y control del Cártel de Sinaloa, desenmascarar sus redes criminales y hacer justicia por las cientos de miles de vidas perdidas a causa de su codicia. La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López supone otro golpe a las despiadadas operaciones del cártel. No descansaremos hasta que estos narcoterroristas rindan cuentas y el pueblo estadounidense esté protegido”.

El fiscal del distrito sur de California, Adam Gordon, fue más claro. Aludiendo a que Ovidio Guzmán también se declaró ya culpable en Chicago de tráfico de drogas, tras alcanzar un acuerdo de cooperación con el gobierno estadounidense, igual que Joaquín, señaló que: “Cayeron dos, nos faltan dos”, refiriéndose a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.

Guzmán López, de 39 años, se declaró culpable el lunes de un cargo de conspiración para traficar con drogas y otro de participar en una organización criminal continuada. Las condenas conllevan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia.

Como parte del acuerdo, Guzmán López también reconoció haber “secuestrado” a Ismael “El Mayo” Zambada para entregarlo a las autoridades estadounidenses, a las que deslindó de cualquier responsabilidad en esa decisión. El gobierno de Trump ha dicho que ni Joaquín ni Ovidio se beneficiarán por la entrega de Zambada, aunque sí pueden hacerlo si colaboran con la justicia estadounidense en otros casos.

