Más Información

Inicia debate sobre lista de 10 candidaturas a la FGR; Jucopo hace cambio de última hora e incluye al morenista Félix Herrera

Inicia debate sobre lista de 10 candidaturas a la FGR; Jucopo hace cambio de última hora e incluye al morenista Félix Herrera

“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

Rumbo a la FGR; los 10 perfiles que aspiran encabezar la fiscalía

Rumbo a la FGR; los 10 perfiles que aspiran encabezar la fiscalía

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Sheinbaum propone modificar monedas de 10 y 20 pesos; así es como la Presidenta plantea que sean

Sheinbaum propone modificar monedas de 10 y 20 pesos; así es como la Presidenta plantea que sean

Gusano barrenador de ganado: Sader activa modificación para contener y erradicar plaga; esto es lo que implica

Gusano barrenador de ganado: Sader activa modificación para contener y erradicar plaga; esto es lo que implica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Previo a Navidad y Día de Reyes, proponen prohibir venta de juguetes bélicos como pistolas y bombas en la CDMX

Previo a Navidad y Día de Reyes, proponen prohibir venta de juguetes bélicos como pistolas y bombas en la CDMX

Turnan a comisiones del Congreso iniciativas de Brugada contra la violencia familiar entre pareja; plantean penas de hasta nueve años

Turnan a comisiones del Congreso iniciativas de Brugada contra la violencia familiar entre pareja; plantean penas de hasta nueve años

El gobierno de Estados Unidos celebró este martes la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en un tribunal de Chicago, pero advirtió que “nos faltan dos, en alusión a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

En declaraciones difundidas por el Departamento de Justicia, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que la declaración de culpabilidad de Joaquín “supone una gran victoria contra el Cártel de Sinaloa y subraya la histórica y agresiva campaña de la administración Trump para desmantelar las organizaciones terroristas que tienen como objetivo al pueblo estadounidense”.

Acusó al , al que pertenecen "Los Chapitos", de ser una “organización terrorista que lleva décadas destruyendo familias estadounidenses mediante una violencia brutal y un tráfico de drogas mortal”.

Lee también

El jefe de la Agencia Antidrogas (DEA), Terrance Cole, señaló que “la DEA mantiene su compromiso de desmantelar el mando y control del Cártel de Sinaloa, desenmascarar sus redes criminales y hacer justicia por las cientos de miles de vidas perdidas a causa de su codicia. La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López supone otro golpe a las despiadadas operaciones del cártel. No descansaremos hasta que estos narcoterroristas rindan cuentas y el pueblo estadounidense esté protegido”.

El fiscal del distrito sur de California, Adam Gordon, fue más claro. Aludiendo a que Ovidio Guzmán también se declaró ya culpable en Chicago de tráfico de drogas, tras alcanzar un acuerdo de cooperación con el gobierno estadounidense, igual que Joaquín, señaló que: “Cayeron dos, nos faltan dos”, refiriéndose a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.

Guzmán López, de 39 años, se declaró culpable el lunes de un cargo de conspiración para traficar con drogas y otro de participar en una organización criminal continuada. Las condenas conllevan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia.

Lee también

Como parte del acuerdo, Guzmán López también reconoció haber “secuestrado” a Ismael “El Mayo” Zambada para entregarlo a las autoridades estadounidenses, a las que deslindó de cualquier responsabilidad en esa decisión. El gobierno de Trump ha dicho que ni Joaquín ni Ovidio se beneficiarán por la entrega de Zambada, aunque sí pueden hacerlo si colaboran con la justicia estadounidense en otros casos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores. Foto: Canva / INAPAM

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026