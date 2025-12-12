Doha. Doha, capital de Qatar, es un escaparate de impresionantes obras arquitectónicas, como la desafiante rosa del desierto que hizo Jean Nouvel para el Museo Nacional o el minimalista pero complejo edificio que hizo I.M. Pei para el Museo de Arte Islámico.

A este catálogo ahora se suma la mexicana Frida Escobedo (Ciudad de México, 1979), que estará a cargo del diseño del nuevo edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores, del que da más detalles en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL.

Reutilización, historia y sustentabilidad son los pilares de este inmueble que se ubicará en Corniche Doha, cuya composición de patios llenos de vegetación contrastará con sus vecinos de enfrente: los imponentes rascacielos de acero en West Bay.

La arquitecta ha recorrido 20 años de trayectoria profesional, camino que la ha llevado a hacer la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica en Ciudad de México, diseñar el Serpentine Pavillion de 2018 en Londres y ahora la traslada hasta su primer trabajo en Medio Oriente.

Llegó a este punto luego de ganar el concurso, que describe como largo y difícil, al que convocó el Ministerio con una condición: reutilizar el edificio de la Oficina General de Correos, que data de 1985, es de estilo modernista y tiene valor histórico para Qatar (país que se formó en la década de los 70).

“Recuperar edificios siempre es una responsabilidad y algo que tenemos que hacer cada vez más para optimizar recursos y no tener que empezar de cero cada vez”, declara Escobedo.

Para lograr la fusión entre pasado y futuro con este inmueble, Frida Escobedo asegura que hay que reconocer su historia y entender las características valiosas que posee: “si bien es modernista, tiene elementos clásicos de la arquitectura árabe, que también tienen que ver con ciertas cosas que nosotros heredamos porque tuvimos una incidencia árabe a través de España y que se han vuelto parte de nuestra diversidad también”.

Agradecida, así es como se siente Escobedo por haber sido elegida para crear este edificio que, indica el Ministerio, “llevará a Qatar a su nueva etapa como líder global”.

“Ahí se van a resolver muchas de las mediaciones que están sucediendo en este momento y que tienen una resonancia global. Lo entiendo como una responsabilidad grande que estamos tomando como oficina”, añade.

El diseño busca que el edificio de 70 mil m2 se sienta como “una ciudad dentro de una ciudad”. Para esto, la firma de ingenieros Buro Happold y los diseñadores paisajistas de Studio Zewde se suman al proyecto en el que las oficinas están construidas alrededor de una serie de patios llenos de vegetación.

La estructura del edificio es escalonada, con esto se logra que “no sea imponente”, sino que “se integre a sus alrededores” y rinda homenaje al edificio postal. La asimetría también ayuda para controlar el impacto de la luz del sol y proteger del calor extremo.

El edificio de oficinas contará con cafetería y biblioteca, pero también será otro espacio para la cultura, pues albergará archivo y contará con una galería de arte y un jardín de arte.

“Es un momento interesante porque (en Qatar) están trabajando mucho la idea de identidad cultural de su país y de la región. Han hecho un esfuerzo muy grande para entender su pasado y ver cómo van hacia el futuro. Para mí se ha vuelto muy importante entender que para tener una identidad cultural muy bien arraigada, no significa estar peleado con tener conversaciones en el global”, dice la arquitecta.

Otras paradas relevantes en el camino de Escobedo son dos proyectos de alto perfil en los que trabaja en la actualidad: la nueva ala de Arte Moderno y Contemporáneo: Oscar L. Tang y H.M. Agnes Hsu-Tang del Museo Metropolitano de Nueva York y la renovación del Centro Pompidou en París, los que han hecho que los últimos tres años hayan sido muy movidos para Frida Escobedo Studio, que abrió sus puertas en 2006.

Para la arquitecta, esta etapa es parte de una “expansión cuidadosa”, pues busca que sus equipos sean pequeños y que ella esté involucrada en cada proyecto.

“Han sido años intensos e interesantes, un momento de crecimiento importante para la oficina. Hace cuatro años estábamos abriendo la oficina de Nueva York. Tratamos de mantener los equipos lo más compactos que se puedan para que los proyectos se trabajen de manera directa, colaborativa con muchas conversaciones de por medio en las que yo estoy continuamente involucrada. Ha sido difícil, de mucho trabajo, pero estoy muy agradecida por las oportunidades que ha habido en el camino”.

“Felicito calurosamente a Frida Escobedo, un gran talento internacional, por su elección para diseñar la nueva sede del Ministerio. Su diseño refuerza nuestro compromiso con la preservación del patrimonio a través de la sostenibilidad y la reutilización adaptativa, al tiempo que da a Qatar su próxima obra maestra arquitectónica”, declaró la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, presidenta de Qatar Museums.