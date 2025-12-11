Empezar a vincularse más con la comunidad artística local y con los jóvenes, y participar en bienales son algunos de los objetivos que tendrá Patrimonio y Fomento Cultural Banamex para 2026, en palabras de su directora, Natalia Pollack.

Para el cierre de este año, Pollack señaló que, en términos de números, se presentaron 60 exposiciones en nueve entidades de la república: Ciudad de México, Guanajuato, Durango, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Chiapas, Yucatán y Sinaloa. “Tuvimos una colaboración también en la Casa de México en Madrid. Recibimos más de un millón y medio de visitantes en todas estas exposiciones que menciono y organizamos más de 4 mil actividades de educación, visitas guiadas, mediación, programa público, en nuestras sedes, talleres también, encuentros y actividades académicas”.

La colección no sólo es lo que está exhibido por ejemplo en el Foro Valparaíso, sino todo lo que conforma el acervo, explicó Pollack a los medios de comunicación. El objetivo es empezar a generar el acervo desde categorías más contemporáneas, relacionadas con la inclusión, el género y bajo miradas históricas diferentes que atañen las inquietudes de nuestro tiempo, dijo. La apuesta será tener exposiciones inteligentes y recorridos más dinámicos.

Un tema importante sobre la mesa es la digitalización y catalogación del acervo y su importante archivo histórico. Habló de un proyecto que se desarrollará el próximo año, pero que ya fue lanzado (2 de diciembre): la Copa de Arte Popular, evento que se hace rumbo al Mundial, una convocatoria para artesanos, en el marco del Mundial de futbol de 2026.

La convocatoria cerrará el 3 de abril, tendrá 38 premios (una de sus categorías es Premio Joven Banamex para personas entre 18 y 29 años). Será reeditado, además, el catálogo que acompañó la muestra dedicada a Graciela Iturbide y que se hizo en 2018.

“Tenemos varios proyectos expositivos, pero voy a mencionar los más destacados. El primero es una magna exposición sobre barro y cerámica que reúne, desde 1900 hasta el presente, lo más destacado de las tradiciones artísticas de barro y hasta las nuevas manifestaciones que tienen que ver con los procesos técnicos del diseño”. Por la conmemoración de las relaciones binacionales de México y Francia habrá una muestra relacionado con el arte textil.

Pollack informó a la prensa, además, que el proyecto de hacer una gran exposición sobre Francisco Toledo sigue en pie: “Es un proyecto muy ambicioso. Se tiene previsto para 2028”, dijo y puntualizó que se encuentran en el proceso de investigación y que se está en conversaciones con Tatiana Cuevas, titular del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), para encontrar vías de colaboración y que “el proyecto se pueda ver en las dos sedes, tanto en el Palacio de Iturbide como en el MUAC”.

