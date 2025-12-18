Los líderes europeos llegaron a un acuerdo la madrugada del viernes para desbloquear 90 mil millones de euros (unos 105 mil 500 millones de dólares) para ayudar a Ucrania durante los próximos dos años, anunció el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

"Hemos llegado a un acuerdo. Se ha aprobado la decisión de conceder una ayuda de 90 mil millones de euros a Ucrania para 2026-2027", escribió el funcionario en la red social X.

Antes, los líderes europeos no lograron llegar a un acuerdo en la noche del jueves sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania, informó un funcionario de la Unión Europea.

"Tras largas discusiones, ahora está claro que el préstamo para la reconstrucción requerirá más trabajo", afirmó la fuente durante una cumbre de los dirigentes de los 27 Estados miembros celebrada en Bruselas.

Los europeos se han comprometido a garantizar la mayor parte del apoyo financiero y militar a Kiev durante los dos próximos años, después de que Donald Trump decidiera cerrar el grifo estadounidense.

Los europeos buscaban sacar adelante un plan para utilizar el efectivo que generan los activos del Banco Central Ruso inmovilizados cuando van venciendo para otorgar a Ucrania un préstamo sin intereses de 90 mil millones de euros entre 2026 y 2027, que cubriría casi dos tercios de los 136 mil millones en ayuda militar y financiera que necesitará en ese periodo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien participó en la primera parte de la cumbre, había urgido a la UE a sacar adelante el préstamo a Kiev, y señaló que esta medida daría más fuerza a Ucrania en las actuales negociaciones con Moscú y le permitiría seguir defendiéndose en el conflicto.

Los activos rusos inmovilizados en Bélgica en el depositario de valores Euroclear ascienden a unos 185 mil millones de euros, 27% del PIB del país.

En caso de no recibir esos fondos el próximo abril, Ucrania "se verá obligada a reducir significativamente su producción de drones y otras medidas defensivas", advirtió Zelensky, quien externó su preocupación por la posibilidad de que Rusia use estos activos como palanca" en los contactos actuales para una eventual paz. Ucrania "tendrá más confianza en las negociaciones si tenemos este instrumento", afirmó el mandatario.

