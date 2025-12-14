Más Información

Harfuch anuncia traslado de 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, señala

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

Toluca vs Tigres: Horario y canales para ver la Gran Final del Apertura 2025; hoy, domingo 14 de diciembre

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Defraudan con suelos de conservación; venden terrenos en redes sociales

Alta deserción escolar, en polos de desarrollo

Cristina Rivera de la Garza, contra la violencia de género

Garantiza Salud abasto y entrega de medicinas

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

Berlín, 14 dic .- Las delegaciones de y EU, lideradas respectivamente por el presidente Volodímir Zelenski y por los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, terminaron este domingo por la noche su primera reunión en Berlín sobre el plan de paz que impulsa Washington, según informó el asesor de la oficina presidencial ucraniana Dmitró Litvin.

Las dos delegaciones estuvieron reunidas durante más de cinco horas en la y volverán a encontrarse el lunes por la mañana en la capital germana para continuar las conversaciones sobre el documento, según declaró Litvin a la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

"Han sido más de cinco horas. Ha terminado por hoy. Se ha acordado continuar mañana (lunes) por la mañana", dijo Litvin.

Zelenski, que encabeza una delegación que incluye entre otros al secretario del Consejo para la Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrí Gnátov, se reunió este domingo por primera vez en persona con Witkoff y Kushner.

El objetivo del encuentro era avanzar hacia un acuerdo político con EU sobre plan de paz de 20 puntos, que después habrá que presentarse al Kremlin para buscar un compromiso entre ambos bandos que ponga fin a la guerra.

El principal punto de discordia entre ucranianos y rusos es, a priori, el reparto de los territorios en disputa en el Donbás (formado por Donetsk y Lugansk), en el este de Ucrania.

En los contactos con los emisarios de Washington Zelenski aspira a asegurarse de que EU ofrecerá a Ucrania unas garantías de seguridad vinculantes que disuadan a Rusia de volver a atacar militarmente al país una vez se ponga fin a la actual guerra.

El hecho de que el presidente de EU, Donald Trump, haya enviado a Berlín a Witkoff y a su yerno, muestra que cree que hay perspectivas de progresos suficientes para logar su objetivo de alcanzar un acuerdo preliminar antes de Navidades, según medios estadounidenses como 'Axios'.

La reunión de este domingo se produjo un día antes de la cumbre que ha convocado el canciller alemán, Friedrich Merz, para el lunes por la tarde con "numerosos" líderes europeos, de la Unión Europea (UE) y de la OTAN para negociar el plan de paz junto a Zelenski y, eventualmente, los emisarios del presidente estadounidense.

Se da por descontado que asistirán el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, que forman junto a Merz el llamado 'E3', así como la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Además ha confirmado ya oficialmente su participación el presidente finlandés, Alexander Stubb, quien mantiene unas excelentes relaciones con Trump.

