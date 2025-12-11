El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, confirmó que en la víspera entregó a Estados Unidos una nueva revisión al plan de paz que impulsa Washington que refleja las demandas de Kiev.

“La versión que enviamos ayer (miércoles) al equipo estadounidense refleja nuestra visión. Pero hay también cuestiones europeas en el plan y, por ello, es también una visión europea”, dijo en rueda de prensa en Kiev, según informa la agencia ucraniana, Ukrinform.

El jefe de Estado ucraniano explicó que la última versión del documento enviada por Kiev a EU no es definitiva y consiste en 20 puntos, en lugar de los 28 que tenía el documento inicial presentado por el presidente Donald Trump a ucranianos y rusos.

Zelensky indicó que el principal desacuerdo radica en que “los rusos quieren todo el Donbás”, mientras que Ucrania no acepta renunciar a los territorios de la región que aún controla.

En ese sentido indicó que Estados Unidos propone la retirada del ejército ucraniano de los territorios que aún controla en la región oriental de Donetsk y la creación, en su lugar, de una "zona económica libre" y desmilitarizada.

"[Los estadounidenses] ven a las fuerzas ucranianas abandonar el territorio de la región de Donetsk, y el supuesto compromiso es que las fuerzas rusas no entren en este territorio (...) al que ya denominan 'zona económica libre'", dijo Zelensky.

“Los estadounidenses están buscando fórmulas. Hablaron de una ‘zona libre económica’. Los estadounidenses lo llaman así y los rusos ‘zona desmilitarizada’”, señaló también. *Con información de AFP

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc