No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Una peluca, un disfraz y 10 retenes militares: así fue la fuga de María Corina Machado de Venezuela

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Sinaloa: ven en ataques a vivienda táctica para marcar territorio

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

¿A partir de cuándo se pueden tramitar las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos en la CDMX?

El presidente de , Volodímir Zelensky, confirmó que en la víspera entregó a Estados Unidos una nueva revisión al que impulsa Washington que refleja las demandas de Kiev.

“La versión que enviamos ayer (miércoles) al equipo estadounidense refleja nuestra visión. Pero hay también cuestiones europeas en el plan y, por ello, es también una visión europea”, dijo en rueda de prensa en Kiev, según informa la agencia ucraniana, Ukrinform.

El jefe de Estado ucraniano explicó que la última versión del documento enviada por Kiev a EU no es definitiva y consiste en 20 puntos, en lugar de los 28 que tenía el documento inicial presentado por el presidente Donald Trump a ucranianos y rusos.

Zelensky indicó que el principal desacuerdo radica en que “los rusos quieren todo el Donbás”, mientras que Ucrania no acepta renunciar a los territorios de la región que aún controla.

En ese sentido indicó que propone la retirada del ejército ucraniano de los territorios que aún controla en la región oriental de Donetsk y la creación, en su lugar, de una "zona económica libre" y desmilitarizada.

"[Los estadounidenses] ven a las fuerzas ucranianas abandonar el territorio de la región de Donetsk, y el supuesto compromiso es que las no entren en este territorio (...) al que ya denominan 'zona económica libre'", dijo Zelensky.

“Los estadounidenses están buscando fórmulas. Hablaron de una ‘zona libre económica’. Los estadounidenses lo llaman así y los rusos ‘zona desmilitarizada’”, señaló también. *Con información de AFP

