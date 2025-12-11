Más Información

Moscú. Las fuerzas rusas han tomado la localidad de en la región ucraniana de Járkov, anunció hoy el Ministerio de .

"Las unidades de la agrupación Séver (Norte) completaron mediante acciones activas la de la localidad de Limán en la región de Járkov", señala el parte castrense de este jueves.

Limán se encuentra al sur de la localidad de Vovchansk, cuya conquista lasproclamaron a comienzos del mes.

Defensa estimó las bajas ucranianas en todos los sectores del frente durante el último día en mil 150 militares.

En total, desde el pasado 1 de enero, las tropas rusas han tomado cuatro mil 669 kilómetros cuadrados en , en su gran mayoría en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, según el Instituto de Estudio de la Guerra (ISW).

Además, también han logrado avances territoriales en Járkov y Dnipropetrovsk, donde el presidente ruso, , ha ordenado crear una .

Según el jefe del Kremlin, los rusos han logrado tomar el estratégico bastión de Pokrovsk, su mayor victoria desde que se hicieran con el control del puerto de Mariúpol, también en Donetsk, en los primeros meses de la .

Los ucranianos niegan dicha conquista, además de que recuerdan que aún controlan la mayor parte de la ciudad satélite de Mirnograd.

Moscú también asegura que avanza en la ciudad de Kostiantínivka, de un tamaño similar a Pokrovsk, y desde el norte de Donetsk hacia las localidades de Limán, homónimo con la conquista anunciada hoy, y Síversk, claves en la ofensiva contra las plazas fuertes de Sloviansk y Kramatorsk.

