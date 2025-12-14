Más Información

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Alta deserción escolar, en polos de desarrollo

Cacerolita de mar, en riesgo; un fósil viviente muere como carnada

Toluca vs Tigres: Horario y canales para ver la Gran Final del Apertura 2025; hoy, domingo 14 de diciembre

Defraudan con suelos de conservación; venden terrenos en redes sociales

Dictan prisión preventiva al líder de "Los Cabrera", conocido como "El Limones"; es acusado de portación de armas y narcotráfico

Cristina Rivera de la Garza, contra la violencia de género

Garantiza Salud abasto y entrega de medicinas

Aumento en la mortalidad infantil revela desigualdades

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

Bogotá. Al menos 12 personas muertas y 20 heridas dejó este domingo el que cayó a un abismo en una carretera del departamento colombiano de (noroeste) con un grupo de estudiantes que regresaban de una excursión, informaron fuentes oficiales.

El autobús había partido de la de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, y el accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios, en el noreste de Antioquia, señaló el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón.

“Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia . Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y . Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello (municipio del área metropolitana de Medellín), que venían de una excursión”, manifestó el gobernador en su cuenta de X.

Según Rendón, los jóvenes regresaban de celebrar su y hasta el momento se reporta más de una docena de personas fallecidas y 20 heridos, por lo que toda la red hospitalaria de la zona fue activada “para atender y apoyar esta ”.

El gobernador expresó sus “sentidas condolencias a las familias” y añadió que viajará de inmediato a la zona para visitar a los heridos en el hospital de Remedios.

Por su parte, la vial dijo en un comunicado que las autoridades competentes llevan a cabo las investigaciones “para establecer las causa del siniestro y confirmar el número de víctimas fatales y de ”.

