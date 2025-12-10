Más Información

Salamanca, Gto.- Un en al menos dos camionetas disparó contra los moradores de una finca en construcción, en donde cinco personas murieron y varias más fueron lesionadas en la comunidad Santiaguillo de Flores, en Salamanca, Guanajuato.

Cuatro de las víctimas fallecidas son hombres y una es mujer, algunos de ellos menores de edad.

La masacre ocurrió pasadas las 9:00 horas de este miércoles 10 de diciembre de 2025; sin embargo, la autoridad municipal confirmó el hasta esta tarde.

Habitantes del poblado, ubicado a 12 kilómetros de la cabecera municipal, reportaron ante elementos policiales que un comando de en diversas camionetas arribó al lugar y realizó múltiples detonaciones.

Las personas privadas de la vida estaban en el interior del inmueble, ubicado en una zona semipoblada.

En torno de la vivienda en obra negra había maquinaria de construcción y un baño portátil.

Los agresores huyeron por un camino de terracería entre campos agrícolas.

Policías municipales en coordinación con oficiales estatales resguardaron el lugar hasta que peritos forenses y agentes de Investigación Criminal procesaron la escena y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense.

