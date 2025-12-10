Acanceh, Yucatán.- Una nueva tragedia se registró durante las fiestas patronales en Yucatán, ahora ocurrió en el municipio de Acanceh, donde un hombre falleció en un coso taurino.

El hecho ocurrió la noche del martes 9 de diciembre durante los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe, en Acanceh, luego de que un hombre perdió el conocimiento y cayera al suelo desde el segundo piso del tablado, provocando la movilización de los asistentes.

Testigos brindaron atención al hombre mientras arribaban los paramédicos del Ayuntamiento, quienes confirmaron que ya no tenía signos vitales, pues habría sufrido un infarto fulminante.

Trascendió que el hombre fue identificado como Jairo Méndez Coronado, quien era músico originario del municipio de Motul.

Cabe recordar que durante las primeras horas del pasado lunes, se registró una riña en otro coso taurino, durante la fiesta tradicional de Izamal, dejó un hombre muerto y un detenido.

En medio del pleito, uno de ellos propinó un golpe certero al otro, quien cayó de espaldas y se golpeó la cabeza contra la escarpa.

