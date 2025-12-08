Más Información

Esta mañana, un hombre de 60 años de edad se desvaneció y murió en los andenes de la estación Chabacano de la .

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) lamentó el fallecimiento y reportó que el incidente se suscitó alrededor de las 6:30 horas de este lunes.

Agregó que se solicitaron primeros auxilios. “Lamentablemente, falleció”, indicó el sistema a este diario.

Se estima que el pasajero pudo fallecer debido a un .

