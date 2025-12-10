Más Información
La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco
Navojoa.- Durante un operativo terrestre realizado en las colonias Mariano Matamoros y García Morales, personal del Ejército Mexicano en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvo a un individuo presuntamente vinculado con actividades delictivas.
De acuerdo con información de la IV Zona Militar, en el sitio fue asegurada una camioneta Jeep Grand Cherokee modelo 2023, color plata, con placas del estado de Sonora que se encontraban sobrepuestas y que además contaba con reporte de robo en Estados Unidos.
En la acción conjunta también se localizó un arsenal compuesto por cuatro fusiles calibre 7.62x39 mm, un fusil calibre .223”, una pistola calibre .40”, así como 20 cargadores para 7.62x39 mm, siete cargadores .223”, dos para calibres .40” y 9 mm, además de 423 cartuchos 7.62x39 mm, 202 calibre .223” y 27 para armas cortas.
El aseguramiento incluyó también cuatro chalecos balísticos, ocho placas balísticas y un chaleco táctico.
Tanto el material asegurado como la persona detenida fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.
Reportan en buen estado a joven herida durante atentado a comandante de la Policía Municipal de Culiacán
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]