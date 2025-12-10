Culiacán.- En el atentado contra el comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Luis Guillermo “N”, registrado el sábado pasado en la capital del estado, una joven que viajaba en un autobús urbano resultó herida por esquirlas, pero ambos se encuentran bien de salud.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal General del Estado, señaló que este ataque contra un servidor público municipal está bajo investigación y se recopila toda clase de evidencias y se busca testigos para lograr identificar a los presuntos agresores.

Comentó que el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se encuentra bien de salud y ya rindió su declaración sobre los sucesos, en los que fue víctima de un atentado con disparos de armas de fuego mientras conducía su vehículo particular, el cual se volcó luego de impactarse contra una de las jardineras.

Sin revelar la identidad de la joven que se convirtió en victima colateral del atentado, indicó que esta bajaba de un autobús de pasajeros cuanto resulto herida con esquirlas, por lo que recibió atención médica.

La mañana del sábado pasado, el comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Luis Guillermo “N”, fue víctima de un atentado a balazos en la colonia las Quintas, en la capital del estado, cuando este conducía su vehículo particular, el cual quedó volcado al impactarse contra una jardinera de la avenida Xicoténcatl.

Las autoridades de seguridad informaron que el oficial tuvo que ser internado en un hospital y se encuentra bajo vigilancia médica, debido a las lesiones de armas de fuego y golpes que presentó derivado del ataque a balazos que fue objeto.

Se conoce que personas armadas que viajaban en un vehículo, cuyas características no se conocen, se le emparejaron y le dispararon en varias ocasiones, por lo que este intento eludirnos, pero al resultar herido perdió el control y se impactó contra una de las jardineras de la avenida Xicoténcatl, casi esquina con la avenida Niños Heroes, en las Quintas.

Luis Guillermo “N” alcanzó a solicitar apoyo, por lo que varios miembros de la corporación de seguridad y personal militar se presentaron al lugar, donde socorristas de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios.

afcl/LL