Comandante de Policía Municipal de Culiacán sufre atentado; su vehículo volcó tras el ataque

Culiacán, Sin. a 6 de Dic.- El comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Luis Guillermo “N”, fue victima de un atentado a balazos, en la colonia las Quintas, en la capital del estado, cuando este conducía su vehículo particular, el cual quedó volcado al impactarse contra una jardinera de la avenida Xicoténcatl.

Comandante de Policía Municipal sufre atentado en Culiacán; su vehículo volcó tras el ataque. Foto: Especial.

Las autoridades de seguridad informaron que el oficial tuvo que ser internado en un hospital y se encuentra bajo vigilancia médica, debido a las lesiones de armas de fuego y golpes que presentó derivado del ataque a balazos del que fue objeto.

Se conoce que personas armadas que viajaban en un vehículo, cuyas características no se conocen, se le emparejaron y le dispararon en varias ocasiones, por lo que intentó eludirnos, pero al resultar herido, perdió el control y se impactó contra una de las jardineras de la avenida Xicoténcatl, casi esquina con la avenida Niños Héroes, en las Quintas.

Luis Guillermo “N”, alcanzó a solicitar apoyo, por lo que varios miembros de la corporación de seguridad y personal militar se presentaron al lugar, así como socorristas de la Cruz Roja quienes le brindaron los primeros auxilios.

