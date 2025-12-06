Culiacán, Sin. En el interior del camión de servicio de paquetería que se estrelló contra una de las fuentes del exterior del ayuntamiento de Culiacán, cuyo conductor de nombre Agustín “N”, fue asesinado a balazos, fue encontrado un vehículo de lujo, se trata de un Jeep Mojave, de color gris cemento.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado que llegaron al sitio del asesinato a balazos del conductor de la unidad de servicios de transporte de la línea “Tres Guerras”, al abrir la parte posterior de la unidad, descubrieron que transportaba una camioneta de lujo.

Como parte de las primeras investigaciones del ataque a balazos que se produjo en pleno centro de la capital del estado, cotejan las matrículas y registros de las dos unidades para conocer su procedencia y determinar si tienen reporte de robo.

Lee también Aseguran más de 23 mil litros de precursores químicos durante operativos efectuados en Sinaloa

La noche del viernes pasado, sobre la avenida Álvaro Obregón, jóvenes armados y en motocicleta, persiguieron a balazos al conductor de un camión de servicio de transporte de paquetería, hasta que este gravemente herido perdió el control, se subió a la banqueta y se impactó contra una de las fuentes del exterior del edificio del gobierno municipal.

Según el reporte, el chofer de la unidad de carga de paquetería, Agustín “N”, circulaba sobre la principal avenida de la ciudad, la Álvaro Obregón de norte a sur, al cruzar por la calle Miguel Hidalgo, fue atacado a balazos por motociclistas, este intentó eludirlos, pero a la calle siguiente gravemente herido perdió el control, la unidad

El camión de servicio de paquetería, de la empresa “Tres Guerras”, detuvo su marcha al estrellarse con una de las fuentes que se encuentran fuera del Palacio municipal de Culiacán, donde las autoridades de seguridad, cercaron la zona del homicidio.

Lee también Elementos del Ejército retiran artefactos explosivos artesanales abandonados en calles de Culiacán; implementan cerco de seguridad

Los peritos en balística de la Fiscalía General del Estado tuvieron que cerrar la circulación de la avenida Álvaro Obregón, desde la calle Miguel Hidalgo, hasta la Mariano Escobedo, donde quedaron regados los casquillos percutidos de las armas de fuego que fueron usadas en el atentado en el que perdió la vida una persona identificada como Agustín

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot