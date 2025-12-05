Más Información

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Acusan a un exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Acusan a un exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Culiacán, Sin a 5 de Dic.- Un grupo de expertos en manejo de del Ejército equipados con trajes antibombas, procedieron a retirar de la banqueta dos artefactos explosivos improvisados que fueron abandonados por un grupo armado que atacó el miércoles pasado una vivienda en el fraccionamiento , en la capital del estado.

Los elementos de la Guardia Nacional y militares, colocaron un cerco de seguridad para evitar el tránsito por la , frente a una vivienda que la noche del pasado miércoles, fue blanco de disparos, vandalizada y quemada por hombres armados.

Lee también:

Ejército retira artefactos explosivos en Culiacán; asegura zona tras ataque armado. Foto: Especial.
Ejército retira artefactos explosivos en Culiacán; asegura zona tras ataque armado. Foto: Especial.

Cerca de la media noche del pasado miércoles tres de diciembre, los elementos de la Policía Estatal Preventiva y del ejército que atendieron una denuncia de disparos contra un inmueble, en el fraccionamiento CANACO, a la salida norte de Culiacán, al presentarse, localizaron tirados dos artefactos explosivos artesanales y un bidón con gasolina.

La zona, tuvo que ser mantenida en resguardo por personal del Ejército, por el peligro que implican estos artefactos, por lo que este viernes, un escuadrón de expertos en manejo de explosivos, con equipo especial procedió a su retiro.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]