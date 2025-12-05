Culiacán, Sin a 5 de Dic.- Un grupo de expertos en manejo de explosivos del Ejército equipados con trajes antibombas, procedieron a retirar de la banqueta dos artefactos explosivos improvisados que fueron abandonados por un grupo armado que atacó el miércoles pasado una vivienda en el fraccionamiento CANACO, en la capital del estado.

Los elementos de la Guardia Nacional y militares, colocaron un cerco de seguridad para evitar el tránsito por la calle Hermes, frente a una vivienda que la noche del pasado miércoles, fue blanco de disparos, vandalizada y quemada por hombres armados.

Ejército retira artefactos explosivos en Culiacán; asegura zona tras ataque armado. Foto: Especial.

Cerca de la media noche del pasado miércoles tres de diciembre, los elementos de la Policía Estatal Preventiva y del ejército que atendieron una denuncia de disparos contra un inmueble, en el fraccionamiento CANACO, a la salida norte de Culiacán, al presentarse, localizaron tirados dos artefactos explosivos artesanales y un bidón con gasolina.

La zona, tuvo que ser mantenida en resguardo por personal del Ejército, por el peligro que implican estos artefactos, por lo que este viernes, un escuadrón de expertos en manejo de explosivos, con equipo especial procedió a su retiro.

