Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Reynosa, Tamaulipas.- El periodista fue localizado con vida en , Tamaulipas, sin que hasta al momento, se informe las condiciones de su desaparición.

Laura Garza, esposa del comunicador, dio a conocer por medio de redes sociales que se encontraba trabajando bien y en su compañía.

"Agradecemos profundamente el apoyo, la solidaridad y la difusión brindada por la comunidad durante las horas de búsqueda".

Localizan con vida al periodista Baruch Alejandro en Reynosa; familia pide respeto a su privacidad. Foto: Especial.
Indicó que Baruch estaba rindiendo su declaración ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

"En nombre de la familia, gracias por todo el apoyo y por mantenerse atentos. Pedimos respeto a su privacidad en este momento", compartió la mujer que en redes sociales se identifica como LauRGarza.

Hasta el momento ni la Fiscalía ni la Vocería de Seguridad del Tamaulipas han brindado información sobre estos hechos.

