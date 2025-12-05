Reynosa, Tamaulipas.- Como desaparecido fue reportado esta mañana el periodista Baruch Alejandro Loya Morales por lo que su familia interpondrá la denuncia correspondiente para que den inicio las investigaciones.

Hasta el momento se ha informado que Loya Morales dejó de tener comunicación con su familia desde el jueves 4 de noviembre y que su desaparición se registró en Reynosa, Tamaulipas.

Se está solicitando a la ciudadanía, cualquier informe para dar con el paradero del periodista quien viajaba en un auto BMW en color negro.

Actualmente, la Fiscalia de Tamaulipas está recibiendo la denuncia correspondiente a fin de dar con el paradero del joven.

Se pide que cualquier información se reporte al 8993315595, o bien al número de emergencias 911.

