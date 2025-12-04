Más Información

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas vinculó a proceso a Celso "A" por el delito de privación de la vida, crueldad o .

Un Juez de Control dictó la resolución, luego de que el Representante Social presentara elementos de prueba que acreditan la probable participación del imputado en los hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2025, en la colonia Halcón de esta ciudad, donde fue sorprendido por inspectores de Protección Animal mientras maltrataba y .

El Juzgador estableció Prisión Preventiva Justificada y un plazo de dos meses de investigación complementaria, durante el cual se continuarán recabando datos de prueba para fortalecer la investigación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de procurar justicia y aplicar la ley en todos aquellos casos que atentan contra la vida y el bienestar de los animales.

