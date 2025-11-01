Más Información

Mérida, Yucatán.- El Juzgado Cívico Calificador en materia de del Ayuntamiento de Mérida con 90 mil 512 pesos a Dafne V.V. por encerrar y abandonar sin alimento a diez perros en el fraccionamiento Sol Caucel.

Dos de los animales murieron.

El juez cívico informó que la Unidad de Protección Animal, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, rescató a los perros tras una denuncia al 070.

Ocho animales sobrevivieron gracias a la intervención de las autoridades y vecinos, quienes reportaron que llevaban varios días sin comida ni agua.

Ocho animales sobrevivieron gracias a la intervención de las autoridades. Foto: Especial.

Los colonos auxiliaron a los perros mientras llegaba la ayuda.

La sanción equivale a 800 veces la Unidad de Medida y Actualización.

Según el juez, la resolución busca reforzar la protección de los animales de compañía y fomentar la denuncia de casos similares.

Escalante Chan destacó que este caso marca un precedente en la aplicación del reglamento municipal sobre bienestar animal en Mérida.

Multan con más de 90 mil pesos en Mérida, a mujer por maltrato animal. Foto: Especial.

Vecinas de la mujer sancionada relataron que la señora empezó a recoger a perros callejeros para brindarles comida y agua.

Sin embargo, su situación económica atravesó por dificultades y se mudó con familiares, por lo que se vio en la necesidad de abandonar a los canes.

Ahora tendrá que afrontar la costosa multa.

