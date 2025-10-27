Monterrey. – Un presunto caso de maltrato animal donde dos sujetos obligan a ingerir alcohol a un perro, causó indignación entre ciudadanos y activistas en Aramberri, Nuevo León.

La acción fue visibilizada a través de un video que circuló en redes sociales, donde se observa a dos hombres que someten a un perro y lo obligan a beber de una botella de alcohol, aparentemente whisky.

Algunos cibernautas señalaron que uno de los sujetos involucrados es el dueño del animal y lo identificaron como Víctor Manuel “N”, habitante del municipio de Aramberri.

Tras viralizarse las imágenes, activistas calificaron los hechos como un acto cruel y violatorio de las leyes de protección animal, por lo que pidieron la intervención de las autoridades para la investigación correspondiente.

😡😠‼️QUE JIJOS DE SU...🤬 SUJETOS OBLIGAN A PERRITO A BEBER BUCHANAN'S‼️ 🐶🍺



👉 ¡Y va de nuevo! 😡 A pocos días de que jóvenes fueran denunciados por obligar a dar de beber a un perrito alcohol en #Chihuahua, ahora en #Arramberri, #NuevoLeón, unos sujetos dieron… pic.twitter.com/q5RyncHwo5 — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) October 26, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL