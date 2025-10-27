Más Información

Monterrey. – Un presunto caso de maltrato animal donde dos sujetos obligan a ingerir alcohol a un perro, causó indignación entre ciudadanos y activistas en .

La acción fue visibilizada a través de un video que circuló en redes sociales, donde se observa a dos hombres que someten a un perro y lo obligan a beber de una botella de alcohol, aparentemente whisky.

Algunos cibernautas señalaron que uno de los sujetos involucrados es el dueño del animal y lo identificaron como Víctor Manuel “N”, habitante del municipio de Aramberri.

Tras viralizarse las imágenes, activistas calificaron los hechos como un acto cruel y violatorio de las leyes de protección animal, por lo que pidieron la intervención de las autoridades para la investigación correspondiente.

