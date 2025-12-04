Guanajuato, Gto.– Una vez más el Congreso Local rechazó la despenalización del aborto en el estado de Guanajuato y aprobó el archivo de diversas iniciativas sobre derechos reproductivos.

En el debate, legisladores de Morena y del PAN confrontaron sus posturas, y al momento de votar, predominó la visión conservadora.

La diputada emecista, Sandra Alicia Pedroza Orozco, indicó que las iniciativas que se mandaron al archivo buscan despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación.

En sesión se aprobó el archivo de las iniciativas de reforma al artículo 1 de la Constitución local, que estable el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y al Código Penal, con las que se pretendía eliminar los artículos que sancionan el aborto.

Las propuestas archivadas -impulsadas por Morena y MC- también incluirán cambios en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En la sesión ordinaria de hoy, el Pleno del Congreso aprobó los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de las tres iniciativas de reforma al Código Penal en materia de despenalización del aborto; otra de reforma a la Constitución Política para el Estado a fin de derogar la disposición normativa que establece que persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural y una más que proponía cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir el concepto de autonomía reproductiva.

La diputada María Eugenia García Oliveros (Morena) expresó que el tipo penal que criminaliza la interrupción del embarazo es inconstitucional y por ello se tiene la obligación de adecuar la legislación a los estándares constitucionales y convencionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió que varios artículos del Código Penal estatal son inconstitucionales por vulnerar los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a decidir.

Dijo que con las normas vigentes se criminaliza de forma absoluta el acceso a un aborto voluntario.

A su vez, el diputado panista Rolando Fortino Alcántar Rojas señaló que el derecho a la vida es fundamental y está protegido constitucionalmente desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, mismos que se han plasmado en instrumentos nacionales e internacionales.

El derecho a la vida no puede ser afectado, pues su límite implicaría su anulación, al ser considerado el derecho más amplio y necesario para que existan y se respete cualquier garantía, por ello se construyó en todos los Códigos Penales de la nación el delito de aborto como un mecanismo de protección, acotó.

Enfatizó que nadie tiene derecho a privar de la vida a otro ser humano, por eso es de importancia que el resguardo de la vida en gestación y de los derechos de las mujeres no se agote en el ámbito del derecho penal por ser bienes constitucionalmente protegidos.

Dijo que hay que entender que el derecho a la vida tiene un valor mayor y superior a cualquier derecho.

