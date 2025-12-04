Más Información
Kanasín, Yucatán.- Paramédicos de la Policía Municipal de Kanasín apoyaron con labor de parto a una mujer, que dio a luz en un mototaxi en el fraccionamiento Alameda la madrugada de este jueves.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 3:30 de la mañana cuando se recibió llamada de Daniel Jesús S.U., quien informó que su esposa estaba teniendo labores de parto en su predio en la calle 14 con 15 B del citado fraccionamiento.
Luego de la petición de auxilio, los agentes policiacos se trasladaron al sitio y al llegar observaron que una mujer de nombre Sarumi Abigail O.C., de 23 años de edad y con 37 semanas de embarazo, estaba en un mototaxi y ya había roto la fuente, por lo que procedieron a apoyarla en labor de parto ahí mismo.
La mujer dio a luz una niña en buenas condiciones y ambas fueron trasladadas al Centro Materno Infantil para atención adicional.
