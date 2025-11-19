Una mujer en labor de parto fue auxiliada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) para recibir a su bebé dentro de un domicilio en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los uniformados en campo sobre la solicitud de ayuda de parte de una pareja en la colonia Daniel Garza.

Cuando los patrulleros llegaron al lugar, un hombre de 32 años de edad refirió que su esposa presentaba dolores de parto, informó la SSC.

Los efectivos entraron al domicilio donde estaba la mujer con 8 meses de gestación, por lo que se prepararon para auxiliarla y luego de unos minutos recibieron a un varón.

Posteriormente la madre y su bebé fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica necesaria.

