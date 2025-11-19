Más Información

Luego de que un video viral exhibiera a un hombre que apartaba lugares y cobraba a automovilistas por estacionarse en las inmediaciones del Hospital General, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana () detuvieron a un sujeto presuntamente relacionado con estas prácticas y en posesión de aparente droga, en la colonia Doctores, .

La denuncia ciudadana difundida en redes sociales alertó sobre el actuar del individuo, lo que llevó a los uniformados a reforzar los recorridos de seguridad en la zona. Fue en el cruce de las avenidas Doctor Pasteur y donde los oficiales ubicaron a un hombre cuyas características coincidían con las del reporte. El sujeto manipulaba bolsas de plástico y, al notar la presencia policiaca, intentó huir, pero fue detenido metros adelante.

En una revisión preventiva realizada conforme al protocolo de actuación policial, los agentes aseguraron 15 bolsitas con una hierba verde y seca con las características de la marihuana.

El detenido, de 51 años de edad, fue informado de sus derechos y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, junto con lo asegurado, para definir su situación jurídica.

