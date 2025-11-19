Luego de que un video viral exhibiera a un hombre que apartaba lugares y cobraba a automovilistas por estacionarse en las inmediaciones del Hospital General, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto presuntamente relacionado con estas prácticas y en posesión de aparente droga, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La denuncia ciudadana difundida en redes sociales alertó sobre el actuar del individuo, lo que llevó a los uniformados a reforzar los recorridos de seguridad en la zona. Fue en el cruce de las avenidas Doctor Pasteur y Doctor Lucio donde los oficiales ubicaron a un hombre cuyas características coincidían con las del reporte. El sujeto manipulaba bolsas de plástico y, al notar la presencia policiaca, intentó huir, pero fue detenido metros adelante.

Lee también: Hallan posible toma clandestina de hidrocarburo en alcaldía Miguel Hidalgo; túneles estaban a seis metros de profundidad

En una revisión preventiva realizada conforme al protocolo de actuación policial, los agentes aseguraron 15 bolsitas con una hierba verde y seca con las características de la marihuana.

El detenido, de 51 años de edad, fue informado de sus derechos y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, junto con lo asegurado, para definir su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr