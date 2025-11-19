La Fiscalía Capitalina dio a conocer la detención de Luis Kevin, el feminicida de Amanda Castro en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, el hecho quedó registrado en cámaras las cuales captaron agresor vestido en una túnica negra, de entre las ropas sacó un cuchillo con el cual degolló a la víctima de apenas 22 años.

De acuerdo con la investigación, minutos antes de la agresión, la joven paseaba a su mascota y se dirigió a una jardinera en compañía de un hombre que vestía una túnica negra, identificado como el probable responsable tras el análisis de las cámaras de videovigilancia.

Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente y, a menos de un mes de los hechos, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y aprehendieron al imputado. Posteriormente, fue trasladado e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.

