Senado inicia debate sobre Ley de Aguas; Morena y aliados rechazan moción suspensiva propuesta por el PAN

Sheinbaum se reúne con el Consejo Mexicano de Negocios; asisten Slim, Claudio X. González y el CCE

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Chicxulub Puerto, Yucatán.- Cuatro fueron rescatados a 20 kilómetros frente a la costa de Chicxulub Puerto, luego de que su embarcación registró un desperfecto.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), personal marítimo y terrestre de la corporación estatal realizó las.

Durante la jornada, los hombres rescatados salieron a realizar actividades de pesca, cuando la lancha presentó una falla mecánica en el sistema de arranque del motor, lo que les impidió retornar.

Solo porque contaban con equipo de radiocomunicación, la persona a cargo logró enlazarse con un familiar en tierra, quien a su vez llamó al número de emergencias 9-1-1.

A través del C5i se desplegó una de rescate de la SSP, que localizó la embarcación y la remolcó hasta la orilla, a la altura de la zona de playa de Chicxulub Puerto.

Al arribo a tierra, los cuatro pescadores fueron valorados por agentes y se encontraban estables, sin requerir atención por parte de paramédicos ni traslado a un centro médico.

Este resultado fue posible gracias a los protocolos de seguridad y comunicación, que contemplan el uso de radiocomunicación en embarcaciones y la atención de reportes a través del 9-1-1, lo que permitió una respuesta oportuna y un desenlace favorable.

