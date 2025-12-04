Chicxulub Puerto, Yucatán.- Cuatro pescadores fueron rescatados a 20 kilómetros frente a la costa de Chicxulub Puerto, luego de que su embarcación registró un desperfecto.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), personal marítimo y terrestre de la corporación estatal realizó las labores de rescate.

Durante la jornada, los hombres rescatados salieron a realizar actividades de pesca, cuando la lancha presentó una falla mecánica en el sistema de arranque del motor, lo que les impidió retornar.

Solo porque contaban con equipo de radiocomunicación, la persona a cargo logró enlazarse con un familiar en tierra, quien a su vez llamó al número de emergencias 9-1-1.

A través del C5i se desplegó una unidad marítima de rescate de la SSP, que localizó la embarcación y la remolcó hasta la orilla, a la altura de la zona de playa de Chicxulub Puerto.

Al arribo a tierra, los cuatro pescadores fueron valorados por agentes y se encontraban estables, sin requerir atención por parte de paramédicos ni traslado a un centro médico.

Este resultado fue posible gracias a los protocolos de seguridad y comunicación, que contemplan el uso de radiocomunicación en embarcaciones y la atención de reportes a través del 9-1-1, lo que permitió una respuesta oportuna y un desenlace favorable.

