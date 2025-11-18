Más Información

Sisal, Yucatán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementó un por mar y aire para localizar a Pedro Morales, desde el lunes 17 de noviembre, a bordo de una embarcación tipo alijo color blanco de nombre “Bodoque”.

Una embarcación de rescate de la SSP zarpó este martes desde el puerto de Sisal, luego de recibirse el reporte de que un alijo color blanco fue visto mar adentro, al norte de la Bocana de Chuburná Puerto.

A este despliegue se suma una avioneta de rescate de la corporación, mientras que otra embarcación tipo Defender realiza en una amplia franja frente a la costa.

La SSP mantiene comunicación permanente con las autoridades portuarias y con los familiares de Pedro Morales, a quienes se les informa de forma constante sobre el desarrollo del operativo.

