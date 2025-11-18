Cuernavaca, Mor.- La alerta de viaje emitida por Canadá para evitar las Lagunas de Zempoala, situado en los límites de Morelos y el Estado de México, no prendió focos rojos en el gabinete morelense. El secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, afirmó que no habrá impacto negativo y, al contrario, el aviso será usado como presión externa para acelerar la estrategia de seguridad y blindar los destinos del estado.

Altafi precisó que la advertencia canadiense forma parte de una actualización general para México. Aun así, dijo, la respuesta será inmediata: coordinación cerrada con la Secretaría de Seguridad Pública, patrullajes reforzados y presencia policial permanente en Huitzilac y en todo el corredor turístico.

“El aviso lo leemos como una oportunidad. Viene el Mundial, vendrá una oleada de visitantes y buscarán rutas alternas al centro del país. Morelos debe estar listo, sin margen de error”, sostuvo.

El funcionario adelantó que ya se trabaja en la instalación de arcos de seguridad en diversos municipios, una medida con la que pretenden garantizar condiciones confiables para turistas nacionales e internacionales.

