Cuernavaca.- Cuautla, el municipio más violento del estado, recibió el primer arco de seguridad como parte de la estrategia nacional contra el delito de extorsión. Este municipio de la zona oriente de Morelos es considerado a nivel nacional como una de las ciudades con más delitos de extorsión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, presidió la inauguración del primer arco de seguridad e informó que la meta es instalar cinco arcos con videocámaras 8K y botones de pánico en las entradas de la ciudad.

Indicó que la inversión fue de 32 millones de pesos y estarán conectados al C5, y agregó que la primera etapa concluirá en diciembre de este año y la finalidad es generar confianza de la ciudadanía en uno de los municipios más golpeados por la delincuencia.

La delincuencia, conforme a datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, repuntó en esta administración con Jesús Corona Damián como edil, y la negativa percepción ciudadana sobre temas de seguridad pública se acentuó con la investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por presunta colusión con el crimen organizado.

Las videocámaras, afirmó el secretario de Seguridad, estarán en las cinco entradas de Cuautla y tendrán botones de pánico. “Son cámaras 8k que estarán enlazados al C5 con una primera inversión de 32 millones de pesos del municipio”, subrayó Urrutia Lozano.

Además, señaló que se requieren alrededor de 2 mil 500 cámaras de videovigilancia para Cuautla y los municipios aledaños, para la prevención del delito, sobre todo de alto impacto.

afcl/LL