Más Información

Colegio de Abogados condena actos de violencia en marcha de la Generación Z; acusa represión y abre asesoría jurídica para jóvenes

Colegio de Abogados condena actos de violencia en marcha de la Generación Z; acusa represión y abre asesoría jurídica para jóvenes

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste

No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste

Reportan desplome de avioneta en Purépero, Michoacán; a bordo viajaban cinco pasajeros

Reportan desplome de avioneta en Purépero, Michoacán; a bordo viajaban cinco pasajeros

"Operación Limpieza"; Fiscalía de Michoacán removerá a todo el personal de la Región Uruapan

"Operación Limpieza"; Fiscalía de Michoacán removerá a todo el personal de la Región Uruapan

El gobierno canadiense actualizó su alerta de viajes hacia México y recomendó evitar trasladarse a 13 estados en particular debido a la “”.

En su alerta de viajes, actualizada el 13 de noviembre, el gobierno canadiense pide extremar precauciones en México “debido a los altos niveles de delincuencia y secuestros”.

Sin embargo, llama a evitar viajes “no esenciales” a 13 estados de la República Mexicana: Chiapas, Chihuahua, Colima, , Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, , Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Lee también

Además, hace un llamado a evitar viajar al Parque Nacional Lagunas de Zempoala en Morelos.

En el caso de Chiapas, el gobierno aclara que son excepciones a la alerta la ciudad y ruinas de Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

En Guerrero, las excepciones son Ixtapa y Zihuatanejo, si se accede a ellas vía aérea; en , excluye a Morelia y Pátzcuaro; en Nuevo León, a Monterrey; en Sinaloa, a Los Mochis y algunas zonas específicas de la ciudad de Mazatán; en Sonora, a Hermosillo, Guaymas/San Carlos y Puerto Peñasco; en Tamaulipas, a Tampico, y en Zacatecas, a la ciudad de Zacatecas.

Lee también

El gobierno alerta que “los grupos criminales, incluidos los cárteles de la droga, operan con gran intensidad en todo el país. Son frecuentes los enfrentamientos entre cárteles o bandas por el control del territorio, las drogas y las rutas de contrabando. Los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los cárteles de la droga pueden producirse sin previo aviso”.

Aunque reconoce que las autoridades mexicanas “han realizado esfuerzos para proteger los principales destinos turísticos”, añade que “se han registrado agresiones físicas y sexuales contra viajeros canadienses. En algunos casos, empleados de hoteles, taxistas y personal de seguridad de destinos turísticos populares estuvieron involucrados. En ocasiones, el personal del hotel no brinda ayuda e intenta disuadir a las víctimas de denunciar el incidente a la policía”.

Enfrentamientos entre cárteles, secuestro exprés, robo a mano armada, extorsiones y corrupción policial son algunos de los factores que incluye el gobierno canadiense en su alerta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir. Foto: iStock / FJZEA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir

Licencia permanente: ¿Cuándo termina el trámite? ¿Qué hacer si ya no hay citas? Checa estas opciones. Foto: Adobe

¿Sin cita para la licencia permanente? Esto debes hacer antes de que cierre el trámite

Green Card. Foto: iStock/ Sinenkiy

Green Card de Estados Unidos para hermanos: todo sobre plazos, costos y requisitos

Visa americana/ iStock/Siarhei Khaletski

¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Excepciones y programas especiales

Macy's Thanksgiving Day parade. (AP Photo/Jeenah Moon)

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos