Guanajuato, Gto.- La tarde de este lunes grupos delincuenciales bloquearon la carretera Pénjamo- La Piedad con dos tráileres incendiados en los límites de Guanajuato con el estado de Michoacán.

Hombres armados obligaron a los conductores a bajar de las unidades en la Curva del Rancho de Peña y en la comunidad Laguna Larga de Cortés, en el municipio de Pénjamo.

En el segundo punto policías estatales y elementos del Ejército siguieron a los presuntos criminales, quienes lograron escapar mientras realizaban disparos.

Lee también Detectan 500 mdp en pagos indebidos a 700 trabajadores de la educación en Hidalgo; les daban el doble o triple de su salario

En la persecución se registró un enfrentamiento a balazos entre elementos de Seguridad y civiles que habría quemado un tractocamión en el punto Puente La Maraña.

En sus redes sociales, la presidenta municipal de Pénjamo, Yozajambi Molina, confirmó la quema de las unidades de carga, y operatividad de bomberos para apagar el fuego.

“Quiero informarles que personal de Seguridad Pública y del Cuerpo de Bomberos de Pénjamo y Santa Ana Pacueco, se encuentran atendiendo dos incendios registrados esta tarde sobre la carretera federal Pénjamo–La Piedad. El primer siniestro ocurrió cerca de la comunidad Rancho de Peña y el segundo cerca de la localidad Laguna Larga de Cortés. Nuestros equipos ya están en ambos puntos trabajando para controlar la situación. Estamos actuando de manera coordinada con autoridades estatales y federales, priorizando en todo momento la seguridad de la ciudadanía”.

Lee también Desmantelan bodega de almacenamiento para drogas en Morelos; aseguran 110 bolsas con cristal

Los bloqueos presuntamente se extendieron de Michoacán a Guanajuato, al parecer derivados de la detención de un líder criminal en la vecina entidad. Los hechos de violencia ocurrieron pese al reforzamiento de la vigilancias en los límites de ambos estados, derivado de la puesta en marcha del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” del Gobierno Federal a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov