Más Información

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital

Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Cuernavaca, Mor.- La Policía Morelos junto con fuerzas castrenses aseguraron una bodega concentradora de estupefacientes, en la colonia 13 de Septiembre del municipio de Yautepec, en cuya demarcación también desarticularon un , la primera semana de octubre pasado.

En el sitio encontraron 110 bolsas de sustancia de “cristal”, con un peso aproximado de 127 kilogramos, lista para su distribución. También hallaron una sábana de color blanco con polvo similar a “” con cantidad por cuantificar, cuya droga sería utilizada para la elaboración de dosis individuales.

En el mismo sitio asegurado encontraron diversos bidones de 40 y 20 litros con posibles sustancias líquidas utilizadas como precursores químicos para elaborar drogas sintéticas; seis bultos con leyenda “Caustic Soda” de 50 kilos cada uno; varias bolsas medianas con sustancias químicas desconocidas por especificar y cuantificar.

Inmueble asegurado en Morelos (17/11/2025). Foto: Especial
Inmueble asegurado en Morelos (17/11/2025). Foto: Especial

Lee también

Asimismo aseguraron un arma de fuego corta Revólver calibre 38, dos cargadores metálicos y varios casquillos de diferentes calibres.

Las sustancias químicas ilícitas, el arma de fuego, cargadores metálicos y casquillos, fueron embalados para ponerlos a disposición del Ministerio Público de FGE Morelos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la localización de la bodega fue resultado del aseguramiento de un “narcolaboratorio Industrial”, el pasado 9 de octubre, en el sureste de Yautepec, donde se producía y después de la obtención de datos de inteligencia se localizó dicha bodega a 11 kilómetros de distancia.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo 16 de noviembre, donde mediante un operativo interinstitucional, encabezado por elementos de la Fiscalía General de Morelos, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, SSPC Morelos y Fiscalía General de la República (FGR Morelos), cumplimentaron una orden de cateo autorizada.

Bolsas con dosis de drogas halladas en inmueble de Morelos (17/11/2025). Foto: Especial
Bolsas con dosis de drogas halladas en inmueble de Morelos (17/11/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]