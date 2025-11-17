Cuernavaca, Mor.- La Policía Morelos junto con fuerzas castrenses aseguraron una bodega concentradora de estupefacientes, en la colonia 13 de Septiembre del municipio de Yautepec, en cuya demarcación también desarticularon un narcolaboratorio, la primera semana de octubre pasado.

En el sitio encontraron 110 bolsas de sustancia de “cristal”, con un peso aproximado de 127 kilogramos, lista para su distribución. También hallaron una sábana de color blanco con polvo similar a “cocaína” con cantidad por cuantificar, cuya droga sería utilizada para la elaboración de dosis individuales.

En el mismo sitio asegurado encontraron diversos bidones de 40 y 20 litros con posibles sustancias líquidas utilizadas como precursores químicos para elaborar drogas sintéticas; seis bultos con leyenda “Caustic Soda” de 50 kilos cada uno; varias bolsas medianas con sustancias químicas desconocidas por especificar y cuantificar.

Inmueble asegurado en Morelos (17/11/2025). Foto: Especial

Asimismo aseguraron un arma de fuego corta Revólver calibre 38, dos cargadores metálicos y varios casquillos de diferentes calibres.

Las sustancias químicas ilícitas, el arma de fuego, cargadores metálicos y casquillos, fueron embalados para ponerlos a disposición del Ministerio Público de FGE Morelos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la localización de la bodega fue resultado del aseguramiento de un “narcolaboratorio Industrial”, el pasado 9 de octubre, en el sureste de Yautepec, donde se producía droga sintética y después de la obtención de datos de inteligencia se localizó dicha bodega a 11 kilómetros de distancia.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo 16 de noviembre, donde mediante un operativo interinstitucional, encabezado por elementos de la Fiscalía General de Morelos, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, SSPC Morelos y Fiscalía General de la República (FGR Morelos), cumplimentaron una orden de cateo autorizada.

Bolsas con dosis de drogas halladas en inmueble de Morelos (17/11/2025). Foto: Especial

