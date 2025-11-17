Más Información

Colegio de Abogados condena actos de violencia en marcha de la Generación Z; acusa represión y abre asesoría jurídica para jóvenes

Colegio de Abogados condena actos de violencia en marcha de la Generación Z; acusa represión y abre asesoría jurídica para jóvenes

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que derivado de acciones ocurridas en Michoacán, se implementó un operativo en la zona limítrofe para contener .

Tras los bloqueos incendiarios, señaló que el despliegue permitió liberar rápidamente dos puntos donde habían quemado vehículos en la carretera federal 90 que conecta a Pénjamo con La Piedad, y se evitó un tercer bloqueo.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz señaló que mantiene un monitoreo permanente y estrecha comunicación con las autoridades de , a fin de salvaguardar la integridad de la población.

Lee también

Precisó que el primer bloqueo de este 17 de noviembre de 2025 se ubicó sobre la Carretera Federal 90 a altura de la Tequilera Real de Pénjamo y el segundo a la altura de la comunidad Laguna de Cortés.

Reportó que en la misma carretera, a la altura de la comunidad San Rafael de la Maraña, se frustró un bloqueo.

“En su intento de huida dispararon contra policías municipales de Pénjamo, sin que hubiera lesionados, solo daños a una patrulla”, agregó en una ficha informativa.

Lee también

Las acciones se mantienen en estos momentos por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal y el Ejército, en busca de ubicar y detener a los responsables.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encuentra en el sitio en tareas de investigación.

Se reitera el llamado para reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]