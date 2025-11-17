Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que derivado de acciones ocurridas en Michoacán, se implementó un operativo en la zona limítrofe para contener incursiones (criminales) en la entidad.

Tras los bloqueos incendiarios, señaló que el despliegue permitió liberar rápidamente dos puntos donde habían quemado vehículos en la carretera federal 90 que conecta a Pénjamo con La Piedad, y se evitó un tercer bloqueo.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz señaló que mantiene un monitoreo permanente y estrecha comunicación con las autoridades de Michoacán, a fin de salvaguardar la integridad de la población.

Precisó que el primer bloqueo de este 17 de noviembre de 2025 se ubicó sobre la Carretera Federal 90 a altura de la Tequilera Real de Pénjamo y el segundo a la altura de la comunidad Laguna de Cortés.

Reportó que en la misma carretera, a la altura de la comunidad San Rafael de la Maraña, se frustró un bloqueo.

“En su intento de huida hombres armados dispararon contra policías municipales de Pénjamo, sin que hubiera lesionados, solo daños a una patrulla”, agregó en una ficha informativa.

Las acciones se mantienen en estos momentos por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal y el Ejército, en busca de ubicar y detener a los responsables.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encuentra en el sitio en tareas de investigación.

Se reitera el llamado para reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089.

