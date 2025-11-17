Más Información

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital

Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra del y ministerial, Roberto “N”, alias “Puebla”, por su probable participación en la desaparición cometida por particulares en agravio de dos víctimas cuya identidad permanece reservada.

La institución indicó que el exfuncionario es considerado objetivo prioritario del Atlas Delictivo de Quintana Roo debido a su presunta implicación en casos de .

El señalado tenía una ficha de recompensa por 500 mil pesos emitida el pasado 30 de abril, la cual no se cobró, ya que su ubicación y detención derivaron de trabajos de investigación de campo y análisis tecnológico, según la FGE.

Lee también

La detención se realizó en el poblado Tres Reyes, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Los hechos que se investigan ocurrieron la madrugada del 22 de febrero de 2020 en un bar.

Según la carpeta de investigación, un grupo de ingresó al establecimiento y privó de la libertad a un hombre y a su pareja sentimental.

Detienen en Quintana Roo a expolicía implicado en desaparición de dos personas en 2020 (17/11/2025). Foto: Especial
Detienen en Quintana Roo a expolicía implicado en desaparición de dos personas en 2020 (17/11/2025). Foto: Especial

Lee también

La Fiscalía señala que dicho grupo era encabezado por Héctor Elías “N”, alias “El 15”, quien actualmente cumple una sentencia de 50 años de prisión por homicidio calificado.

Por este caso, cuatro personas han sido detenidas hasta ahora: Jorge Luis “N”, ex policía ministerial del estado; Lorena “N”, capturada en el estado de Veracruz; José Manuel “N”; y Roberto “N”, detenido recientemente. Jorge Luis “N” y Lorena “N” se encuentran vinculados a proceso.

Tras la aprehensión, Roberto “N” fue trasladado al juzgado que lo requería y quedó a su disposición. En el plazo constitucional se determinará su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]