La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra del expolicía municipal y ministerial, Roberto “N”, alias “Puebla”, por su probable participación en la desaparición cometida por particulares en agravio de dos víctimas cuya identidad permanece reservada.

La institución indicó que el exfuncionario es considerado objetivo prioritario del Atlas Delictivo de Quintana Roo debido a su presunta implicación en casos de desaparición de personas.

El señalado tenía una ficha de recompensa por 500 mil pesos emitida el pasado 30 de abril, la cual no se cobró, ya que su ubicación y detención derivaron de trabajos de investigación de campo y análisis tecnológico, según la FGE.

La detención se realizó en el poblado Tres Reyes, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Los hechos que se investigan ocurrieron la madrugada del 22 de febrero de 2020 en un bar.

Según la carpeta de investigación, un grupo de personas armadas ingresó al establecimiento y privó de la libertad a un hombre y a su pareja sentimental.

La Fiscalía señala que dicho grupo era encabezado por Héctor Elías “N”, alias “El 15”, quien actualmente cumple una sentencia de 50 años de prisión por homicidio calificado.

Por este caso, cuatro personas han sido detenidas hasta ahora: Jorge Luis “N”, ex policía ministerial del estado; Lorena “N”, capturada en el estado de Veracruz; José Manuel “N”; y Roberto “N”, detenido recientemente. Jorge Luis “N” y Lorena “N” se encuentran vinculados a proceso.

Tras la aprehensión, Roberto “N” fue trasladado al juzgado que lo requería y quedó a su disposición. En el plazo constitucional se determinará su situación jurídica.

