Culiacán, Sin.- La Secretaria de Seguridad Pública del Estado alertó a la población evitar circular por la zona del fraccionamiento Barcelona, donde se tiene en marcha un operativo en busca de personas armadas que participaron en un enfrentamiento con fuerzas federales y estatales y se ha logrado detener a varios civiles.

Sin dar mayores detalles sobre los sucesos, se conoce que la tarde de este jueves, elementos de la Policía Estatal Preventiva, del Ejército y la Guardia Nacional y agentes federales respondieron a una denuncia de un grupo armado, al presentarse estos abrieron fuego, por lo que respondieron a la agresión.

Lee también Mujeres trans en Yucatán ya pueden cambiar su identidad de género ante el Registro Civil de Mérida

Autoridades buscan a responsables de ataque armado contra fuerzas de seguridad (06/11/2025). Foto: Especial

Luego de una serie de confrontaciones, se logró detener varios civiles, a los que les aseguraron armas de fuego y vehículos y se busca al resto de los miembros del grupo delictivo que lograron huir entre las calles, donde se presume se ocultan.

Se solicitó a las personas que circulan por la parte norte de la capital del estado, atiendan las indicaciones de las fuerzas federales y estatales, los cuales mantienen un fuerte despliegue en el fraccionamiento Espacios Barcelona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr