Un menor de edad fue detenido y se aseguraron tres armas de fuego, un silenciador y varias dosis de aparente droga durante un operativo conjunto realizado por autoridades federales y capitalinas en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la acción derivó de una orden de cateo cumplimentada en un domicilio ubicado sobre la calle Pedro Miranda, tras denuncias ciudadanas que señalaban que en el inmueble se almacenaban y distribuían narcóticos.

El operativo fue coordinado por personal de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

Las autoridades informaron que, luego de realizar vigilancias fijas, móviles y recorridos de reconocimiento en la zona, se reunieron los elementos de prueba necesarios que permitieron a un juez de control otorgar la orden judicial para ingresar al inmueble.

Durante el cateo, que se efectuó sin uso de violencia y con apego a los protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos, los uniformados encontraron una bolsa negra con hierba verde seca similar a la marihuana a granel, 80 envoltorios de papel blanco con una sustancia sólida con las características de la cocaína y 111 bolsitas de plástico transparente con el mismo vegetal.

Además, fueron aseguradas dos armas cortas, un arma larga, un silenciador, cinco cargadores y más de 60 cartuchos útiles. En el sitio fue detenido un joven de 17 años de edad, quien presuntamente resguardaba el inmueble.

El domicilio quedó asegurado y bajo resguardo policial, mientras que el menor fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, junto con la droga y el armamento incautado, para continuar con las investigaciones.

La SSC recordó que al detenido se le presume inocente y será tratado como tal mientras no se determine su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad competente.

dmrr/cr