La alcaldía Cuauhtémoc informó que la semana pasada se brindó acompañamiento a 39 mujeres en situación de violencia, de las cuales 23 fue por primera vez y 16 recibieron seguimiento a sus casos.

Indicó que esto es parte de "Reacción Violeta", estrategia integral que impulsa la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, y que ha logrado la disminución del 85% en la incidencia de femicidios en la demarcación.

Durante la última semana fueron detenidos tres presuntos agresores. Foto: Especial.

En un comunicado, agregó que durante la última semana fueron detenidos tres presuntos agresores y se iniciaron cuatro carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la representación jurídica de la alcaldía.

De estas, tres son por violencia familiar en las colonias Doctores, Atlampa y Roma Sur, así como una por violación agravada en la colonia Cuauhtémoc.

"No hay noche ni día que nos detenga a ayudar a una mujer que está siendo violentada, así que todo mi reconocimiento a las abogadas, las psicólogas que las acompañan, porque nunca han dicho que no”, dijo la edil.

Alessandra Rojo de la Vega llamó a las mujeres que así lo requieran a que pueden acercarse a los Puntos Violeta instalados en toda la demarcación. Foto: Especial.

Recordó que durante el primer año de administración, su gobierno ha brindado acompañamiento integral a más de 700 mujeres que viven distintos tipos de violencia.

Alessandra Rojo de la Vega llamó a las mujeres que así lo requieran a que pueden acercarse a los Puntos Violeta instalados en toda la demarcación, o comunicarse a través de la línea telefónica de Base Diana, al número 5523301016, disponible en cualquier momento del día.

