Un grupo de hombres fueron atacados a tiros mientras jugaban poleana en calles del barrio de Tepito, dejando un saldo fue de un muerto y un herido, el cual fue trasladado a un hospital.
La agresión se dio en el cruce de las calles Del Trabajo y González Ortega, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).
En el lugar, varios hombres jugaban poleana cuando dos sujetos se acercaron y dispararon contra los presentes de forma directa y sin mediar palabra, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Al arribo de los servicios médicos se confirmó la muerte de un joven y otro más fue llevado a una clínica. No se reportaron detenidos por este ataque.
La SSC informó que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.
