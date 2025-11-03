Un grupo de hombres fueron atacados a tiros mientras jugaban poleana en calles del barrio de Tepito, dejando un saldo fue de un muerto y un herido, el cual fue trasladado a un hospital.

La agresión se dio en el cruce de las calles Del Trabajo y González Ortega, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

En el lugar, varios hombres jugaban poleana cuando dos sujetos se acercaron y dispararon contra los presentes de forma directa y sin mediar palabra, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al arribo de los servicios médicos se confirmó la muerte de un joven y otro más fue llevado a una clínica. No se reportaron detenidos por este ataque.

La SSC informó que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.

