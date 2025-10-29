El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez, aseguró que en la Ciudad de México las actividades de los grupos de la delincuencia organizada se encuentran limitadas y mermadas.

“Podemos decir que en la Ciudad de México, la operación de estos grupos delictivos se ha visto limitada, se ha visto mermada, que los seguiremos haciendo en coordinación con el Gobierno de México, desde luego que el objetivo es erradicar la violencia generada por estos grupos y eventualmente lograr su desmantelamiento definitivo”, señaló.

El secretario de Seguridad dijo que las células criminales en la capital tienen distintos grados de organización y que desde la SSC se enfocan en las conductas delictivas más que en los nombres de las organizaciones.

Lee también: ¿En qué consiste el Sistema Público de Cuidados que impulsa la jefa de Gobierno, Clara Brugada?

“La prioridad del Gobierno de la Ciudad y de la Policía es el combate a grupos que generan violencia, nosotros nuestro enfoque principal es sobre las conductas, independientemente de cómo se hagan llamar o cómo se les tenga identificados para fines de inteligencia, la prioridad principal es atender la violencia y combatir a los grupos que generan violencia”, aseguró.

Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, Vázquez Camacho informó que en el primer año de la presente administración se han desarticulado 30 células delictivas en la Ciudad de México.

“Son células que pertenecen, en efecto a algunas organizaciones ya conocidas, en el centro o sur (de la capital), o que se autodenominan o que se les identifica de esa forma”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr