Cancelación de EU a 13 rutas aéreas mexicanas entraría en vigor dentro de 3 meses: SICT

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Simón Levy en tres actos: una detención en Lisboa, un presunto atentado y medidas cautelares; aquí el caso completo

Paco Ignacio Taibo nos ofendió; senadora Malú Mícher afirma que titular del FCE debe disculparse con las mujeres

"Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Pablo Vázquez Camacho, jefe de la Policía capitalina, dijo que la muerte de un , ocurrida el fin de semana pasado, en inmediaciones del , no necesariamente tiene que ver con los protocolos de la organización del partido de fútbol.

“Creo que sí habría en este caso que distinguir o señalar claramente en qué contexto se dio este evento, que no tiene que ver necesariamente con los del partido de fútbol que tuvo lugar horas antes”, señaló.

El secretario también mencionó que el incidente se registró horas después del encuentro de deportivo y cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asignados a la vigilancia ya se habían retirado.

“Como lo comunicó la Universidad Nacional, bueno las instancias de Protección Civil de la Universidad Nacional, se puso en marcha un protocolo que se hace habitualmente al término de los eventos en este recinto en particular que es para invitar o pedirle a la gente que desaloje completamente el lugar y que nadie se quede más tiempo conviviendo, el operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya en ese momento no se encontraba en el lugar puesto que el evento había concluido varias horas antes”, explicó.

Vázquez informó que será la fiscalía quien dé cuenta de los avances de la investigación y que si la SSC puede apoyar en la investigación y los protocolos de seguridad lo hará.

Lo anterior fue dicho al término de su comparecencia ante el Congreso local, como parte de la glosa por el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada.

