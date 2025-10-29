Con miras al mundial de Futbol 2026, este martes arrancó de manera oficial las obras para la mejora de los espacios colindantes con el Estadio Banorte antes Estadio Azteca que implica la rehabilitación del puente peatonal que conecta con el Tren Ligero. En próximos días iniciarán los trabajos de un nuevo mercado y biciestacionamiento, así como la rehabilitación del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco y el puente vehicular Circuito Estadio Azteca.

Este miércoles, la mandataria capitalina constató el retiro del último puesto metálico que se encontraba en este puente peatonal que albergó entre 50 y 60 comerciantes, los cuales fueron retirados, de común acuerdo, para efectuar los trabajos de mejora.

Inician obras de modernización en torno al Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026. Foto: Especial

“Para el gobierno de la ciudad, festejar y prepararnos para el Mundial significa que todas las colonias, pueblos y barrios que están al lado del Estadio Ciudad de México, escenario de este gran evento internacional, que la población que habita, que trabaja alrededor de este lugar pueda tener los derechos básicos. Eso implica las obras que estamos emprendiendo para garantizar el derecho al agua, al drenaje, a un saneamiento, derecho a los servicios públicos de calidad, transformación de calles, avenidas, transporte y movilidad garantizada”, dijo.

Este puente peatonal tiene conexión directa con el Estadio Banorte y el Tren Ligero, así como el Cetram Huipulco. Por esta zona es la principal vía por la que transitan los aficionados de fútbol que acuden a disfrutar de los encuentros futbolísticos.

“Es este puente peatonal que tiene acceso justamente al Estadio de la Ciudad de México. Son 4 mil 300 metros cuadrados, que tendrán nuevas columnas, barandales, elevadores, escaleras, iluminación, señalética, pintura, y que vamos a garantizar, justamente, que sea un paso, un paseo y un lugar accesible y de disfrute de la población, un lugar que va a ser transformado, que hoy inicia esa transformación y quedará para la ciudad. Por eso decimos hoy: "Juego limpio, Paseo limpio". Estamos transformando, dignificando y garantizando derechos, movilidad accesible peatonal para acceder al estadio y al Mundial. Estamos garantizando que el corazón de la ciudad llegue y pueda servir a la población”, apuntó.

La jefa de gobierno reconoció la disposición de los comerciantes quienes accedieron a reubicarse con el fin de que sus locales sean mejorados.

"De manera simbólica, limpiamos el paso, la entrada al Estadio en donde se llevará a cabo el Mundial de fútbol”, apuntó.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto informó que a finales de octubre-principios de noviembre comenzarán las obras de construcción del Mercado Huipulco, Biciestacionamiento, y rehabilitación del Centro de Transferencia Modal y el puente vehicular.

El Cetram Huipulco será intervenido en más de 16 mil metros cuadrados, con la mejora de la carpeta asfáltica, rehabilitación integral de cubiertas, balizamiento, ampliación de banquetas, mejoramiento de guarniciones y rehabilitación de luminarias.

Respecto al Mercado Huipulco y Biciestacionamiento que serán construido, el espacio tendrá 90 locales, además de elevadores y sanitarios públicos.

Sobre el puente vehicular Circuito Estadio Azteca, consta de una rehabilitación integral, mejora en su estructura, "Vamos a mejorar la carpeta de rodamiento, se va a cambiar la carpeta asfáltica, se va a mejorar la banqueta, iluminación”, dijo.