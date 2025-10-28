Así es la moneda argentina del Mundial 2026 que sigue la ruta del gol de Maradona

El Banco Central de la República Argentina oficializó este martes el lanzamiento de una nueva moneda conmemorativa. La pieza rinde homenaje al segundo gol de Diego Armando Maradona contra Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986. La emisión se enmarca en el Programa Internacional de Monedas de la FIFA para el próximo Mundial de 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cómo es la moneda de plata conmemorativa?

La pieza exhibe un diseño singular que busca capturar la esencia del fútbol argentino y la histórica jugada. En su anverso, la parte frontal, se observa una pelota en el centro. El Banco Central explicó que esta imagen es una alegoría de la pasión por este deporte en la Argentina. El arco superior lleva la inscripción “República Argentina”, mientras que en el inferior se lee “Copa Mundial de la FIFA 2026″.

El reverso ilustra la secuencia de la jugada que culminó en el gol. En el círculo central del campo de juego figura el valor simbólico de $10 y, debajo, el año de su acuñación: 2025. El arco superior del reverso tiene la leyenda “Banco Central de la República Argentina”. El inferior repite la frase “Copa Mundial de la FIFA 2026″.

Su valor alcanza los $235.000. Foto: Banco Central de la República Argentina

¿Qué especificaciones técnicas tiene la moneda?

Las autoridades de la entidad informaron los detalles técnicos de la pieza. La moneda está acuñada en plata 925, tiene un valor facial simbólico de $10, un diámetro de 40 mm y un peso de 27 gramos. Su canto es estriado. El equipo del Banco Central diseñó el ejemplar. La Real Casa de Moneda de España – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñó la pieza.

Solo se fabricaron solo 2500 ejemplares del objeto de colección. Foto: Banco Central de la República Argentina

¿Cuánto cuesta y cómo se puede comprar?

El precio de venta es de $235.000 y solo hay 2500 unidades disponibles. Estas se entregarán a las primeras personas que completen un formulario proporcionado por el Banco Central. Una vez que el solicitante llena el formulario, recibe por correo electrónico los datos para efectuar la transferencia bancaria.

Para retirar la pieza, el comprador debe presentarse en el stand numismático del Banco Central, ubicado en Reconquista 250, planta baja. Es necesario que acuda con su DNI y el comprobante de la operación recibido por correo.

La moneda también puede adquirirse directamente en el stand. Allí se aceptan pagos con tarjeta de débito, crédito o código QR. El producto se entrega en una cápsula de acrílico, con un estuche y su correspondiente certificado de autenticidad.

¿Qué significado tiene el gol de Maradona?

La moneda conmemora un evento de gran relevancia deportiva y cultural. El gol es considerado el mejor de la historia de los mundiales y el gol del siglo por la propia FIFA. En esa jugada, Maradona superó a cinco rivales en una carrera que inició en su propio campo. El hecho ocurrió durante el segundo tiempo del partido del 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca. El próximo año se cumplirán cuarenta años de ese Mundial.

El valor del gol trasciende lo deportivo. Se trató del primer enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra después de la Guerra de las Malvinas, ocurrida cuatro años antes. La proximidad del conflicto bélico sumó un fuerte dramatismo al encuentro.

Esta es la sexta vez que la Argentina participa en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA. El país lo hizo previamente para las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

