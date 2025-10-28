Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Los cuatro trabajadores de seguridad de la UNAM quedaron en prisión luego de que la fiscalía capitalina abriera una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado por la muerte de Rodrigo, aficionado al equipo de futbol de Cruz Azul, y quien perdiera la vida al salir de un partido en el estadio de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con fuentes de la fiscalía capitalina, los cuatro fueron presentados ante un juez quien determinó la prisión preventiva y la defensa de los imputados pidió la duplicidad del término constitucional para seguir con el proceso judicial.

Según los avances de las investigaciones, la necropsia que se le practico al cuerpo determinó que Rodrigo murió por asfixia por estrangulamiento.

Lee también: Metro implementa operativo especial de seguridad y atención a usuarios por celebración de San Judas Tadeo

Foto: Especial.

Los imputados fueron identificados como Brayan Leonardo de 24 años; José Rodrigo de 57 años; Noé de 45 y Luis Alberto de 38 años, según quedó asentado en la carpeta de investigación FIEDH/2/UI-1 C/D/00440/10-2025, por el delito de homicidio doloso.

De acuerdo con archivos policiales, Noé y Luis Alberto tienen antecedentes penales.

La UNAM ha señalado que entregó los videos a la fiscalía capitalina y que estableció contacto con la familia de la víctima.

Con información de David Fuentes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr