En el marco de la celebración que se lleva a cabo en el templo de San Hipólito, ubicado al exterior de la estación Hidalgo, Líneas 2 y 3, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, ordenó llevar a cabo un operativo especial de seguridad y atención, con la finalidad de optimizar el arribo de usuarios habituales, así como feligreses que acuden al sitio.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los efectivos policiales adscritos al Metro, así como vigilantes del organismo, recorren trenes, andenes, pasillos y líneas de torniquetes; en total, son 50 elementos de seguridad los que están distribuidos en el conjunto Hidalgo.

Además, el equipo de Atención al Usuario, identificado con chalecos color menta, realizan labores de proximidad con los pasajeros y están a la orden para orientar con información sobre transbordos con otras líneas; uso de máquinas de recarga; utilización de la tarjeta de prepago o dudas acerca del servicio de la red.

el equipo de Atención al Usuario, identificado con chalecos color menta, realizan labores de proximidad con los pasajeros. Foto: Luis Camacho

El STC exhorta al público usuario a evitar la caída de objetos a las vías; no rebasar la línea amarilla; no ingresar con bebidas embriagantes o transitar al interior de las estaciones bajo el influjo de alcohol o sustancias tóxicas.

¿Cómo puedo llegar al templo de San Judas Tadeo?

Foto: Luis Camacho

Ante los cortes viales en la zona, diversas estaciones del Metro que se encuentran aledañas al templo, son opciones para acceder a este punto de la ciudad, como son:

Hidalgo, Líneas 2 y 3; Bellas Artes, Líneas 2 y 8, y Juárez de la Línea 3.

Al momento, únicamente el acceso norponiente de la estación Hidalgo de la Línea 2 permanece cerrado, el resto está en funcionamiento.

Al momento, únicamente el acceso norponiente de la estación Hidalgo de la Línea 2 permanece cerrado. Foto: Luis Camacho

Por instrucción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, el Metro mantiene operativos especiales en estaciones que registran alta afluencia con motivo de eventos que se realizan al exterior.

El director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez, recuerda a las y los usuarios que Cuidarlas y Cuidarlos, es parte del viaje.

