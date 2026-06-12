Los servicios de scooters eléctricos de renta en la Ciudad de México en su momento, se volvieron muy populares a causa tener buenos precios y fácil movilidad, pero no duraron mucho tiempo. Sin embargo, esta vez han vuelto por tiempo limitado y gratis.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) confirmó que los scooters vistos recientemente sobre Calzada de Tlalpan y otras alcaldías no forman parte de algún servicio comercial de renta. Se trata de un plan piloto que busca mejorar la movilidad durante al la copa del mundo de futbol 2026 y reducir la congestión vial en los alrededores del Estadio Banorte, anteriormente Estadio Azteca.

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De acuerdo con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, la estrategia está enfocada en resolver la llamada "última milla", es decir, el último tramo que deben recorrer los aficionados para llegar al estadio cuando el tránsito vehicular se encuentra saturado.

¿Cómo funcionan los scooters?

El programa consiste en habilitar estaciones temporales donde los asistentes pueden tomar un scooter o bicicleta eléctrica y utilizar la ciclovía para acercarse a su destino.

Según Semovi, no existen estaciones permanentes ni un esquema de renta operado por empresas privadas.

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Lime participa en las pruebas

Aunque el proyecto es coordinado por el Gobierno de la Ciudad de México, la empresa Lime y Whoosh proporcionaron los scooters utilizados durante el piloto.

La compañía aseguró que su participación busca complementar sistemas existentes como EcoBici y no competir con ellos.

Scooters: la apuesta de movilidad para la copa del mundo 2026

Por ahora, los scooters de la copa del mundo 2026 seguirán operando durante los eventos, donde la Ciudad de México será sede de cinco partidos. El objetivo es determinar si esta alternativa puede convertirse en una herramienta permanente para agilizar los traslados en los días de mayor afluencia.

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