La mañana de este martes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas A, B, 9 y 12, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea B, los usuarios reportaron en x trenes detenidos y falta de avance desde temprano: “Línea B haciendo base como de costumbre! Ya hay 2 trenes detenidos en Cd Azteca. ¡MUÉVANSE!”, escribió un pasajero; otro usuario señaló que: “avance #LíneaB del Metro. Llegada andén 07:10hr 7:26hrs Olímpica. Avance detenido”, además, reclamaron que : “ya se quedó haciendo base en Múzquiz, no salgan con que nos desalojan”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B”.

Lee también FOTOS: Olor a cempasúchil inunda el Zócalo capitalino; productores ofertan macetas de la flor

En la Línea A los pasajeros denunciaron tiempos de espera prolongados: “Esperando en Los Reyes metro más del tiempo indicado y no pasa ninguno”, publicó una usuaria; otros afirmaron que los trenes “hacen base en cada estación, cuando el tiempo entre estaciones era de tres minutos”. “Línea A no pasa ningún metro, tardan mucho en pasar y ya se llenó la estación”, añadió otro pasajero.

Ante esto, el STC respondió: “Buen día. Se registra alta afluencia en la Línea A. Se agiliza el avance de los trenes”.

Respecto a la Línea 9, los usuarios también manifestaron inconformidad por la lentitud del servicio: “¿Qué pasa en Línea 9? ¿Hay demasiada gente o debe haber F1 para que funcione bien?”, dijo una persona en redes sociales; el Metro contestó: “Buen día. Se agiliza la circulación y salida de trenes desde las terminales en la Línea 9”.

Por su parte, en la Línea 12, se reportaron aglomeraciones en estaciones intermedias: “Manden trenes vacíos a Atlalilco de la Línea 12. Dirección Mixcoac. No se puede subir”, escribió un usuario ante la saturación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL