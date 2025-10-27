En redes sociales se viralizó un video de una pareja de abuelitos que conmovió a todos los internautas con su alegre forma de esperar el metro.

Aunque se sabe que esperar en los andenes del metro de la Ciudad de México suele ser tedioso y en ocasiones estresante para muchos usuarios, en esta ocasión esta perspectiva cambió por completo al ver a dos abuelos esperando creativamente el metro, regalando un lindo momento a los demás espectadores que esperaban el próximo tren.

Abuelitos conquistan las redes al bailar mientras esperan el metro en CDMX

En Tik Tok circula un video de un usuario que grabó a un par de abuelos que, mientras esperaban el próximo metro en la estación Zapata de la línea 12 del metro de la CDMX, comenzaron a bailar con la música de fondo del andén.

Esta espera se convirtió en un hermoso momento en el que se coordinaron movimientos, se reflejó alegría, amor y vitalidad, regalando a los usuarios del metro una espera llena de ternura.

Los internautas reflejaron sus enternecedoras reacciones a través de los comentarios, donde abundan este tipo de opiniones al respecto “Nos dieron esperanza, nos dieron amor y nos dieron una lección de vida”. El video ya cuenta con más de 84 mil 500 reacciones y 2852 comentarios.

El metro capitalino volvió a ser escenario de las múltiples historias que comparten y viven miles de usuarios, brindando un espectáculo entrañable junto a esta pareja de abuelitos.

