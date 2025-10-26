It: Welcome To Derry llega a HBO: ¿cómo se conecta con el universo del payaso siniestro?

Este 26 de octubre se estrena la serie "It: Welcome to Derry" en la plataforma streaming de HBO y HBO Max, con el objetivo de brindar a la audiencia una nueva visión y más detalles sobre los orígenes de este aterrador payaso, así como de los misterios que envuelven a la ciudad de Derry.

La serie llegará al catálogo de HBO Max este domingo a las 19:00 horas en México, contará con 8 episodios en total, estrenándose uno nuevo cada semana, concluyendo así el próximo 14 de diciembre.

Bajo la dirección del argentino Andy Muschietti, esta nueva iniciativa traerá de regreso al actor Bill Skarsgård para interpretar a este temible payaso, en un intento por contar los acontecimientos que desencadenaron el terror y el pánico en Derry, así como otros detalles nunca antes vistos en la historia.

El actor Bill Skarsgård regresará para dar vida nuevamente a este temible payaso. Foto: X @ITMovieOfficial

¿Cómo se relaciona esta nueva serie con el universo de It?

Esta nueva serie es una precuela inspirada en el universo de Stephen King, abriendo las puertas al pasado y precedencia de Pennywise. La trama sitúa a los espectadores 27 años antes de lo que se ve en "It" de 2017 y "It: Parte 2" de 2019, siguiendo el ciclo de la maligna entidad, quien despierta cada 27 años para tomar nuevas víctimas y alimentarse del miedo de los habitantes.

De acuerdo con la descripción oficial del proyecto, esta historia se desarrolla en el año de 1962 y sigue a un grupo de niños que comienza a investigar una larga lista de desapariciones misteriosas. Su narrativa está basada en los capítulos de "interludio" y los flashbacks de la novela original, mostrando nuevos detalles vinculados al surgimiento del payaso y su llegada al pueblo.

Esta nueva producción se conecta con el universo de Stephen King al introducir nuevos personajes, incluyendo la familia de Mike Hanlon, uno de los niños y miembros del Club de los Perdedores. Además, se incluirá a sus padres y la razón por su interés en conocer el pueblo. También hará una aparición Leroy y Charlotte Hanlon, abuelos de Mike.

Deadlights. Camera. Action. #ITWelcomeToDerry premieres tonight at 9pm on HBO Max.pic.twitter.com/bMPTRrqrHy — IT: Welcome to Derry 🎈🎈 (@ITMovieOfficial) October 26, 2025

Por otro lado, aparecerá una versión más joven y arrogante del cocinero del Hotel Overlook Dick Hallorann, personaje de "El Resplandor", conectando esta serie con la novela del escritor y transformando sus adaptaciones en un universo cinematográfico coherente y cronológico.

Finalmente, esta nueva apuesta se abre paso como una de las mejores opciones para los amantes del terror, llegando en un momento perfecto con la llegada de Halloween el próximo 31 de octubre. El calendario del lanzamiento de los episodios quedaría así:

Episodio 1: 26 de octubre

de octubre Episodio 2: 2 de noviembre

de noviembre Episodio 3: 9 de noviembre

de noviembre Episodio 4: 16 de noviembre

de noviembre Episodio 5: 23 de noviembre

de noviembre Episodio 6: 30 de noviembre

de noviembre Episodio 7: 7 de diciembre

de diciembre Episodio 8: 14 de diciembre

